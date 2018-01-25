В Украине во время несения службы застрелился боец Нацгвардии

Сегодня ночью в Северодонецке (подконтрольная Киеву территория Луганской области) совершил самоубийство 22-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Как сообщает Северодонецкий отдел полиции, информация о том, что во время несения службы наряда по охране здания Апелляционного суда (в составе трех военнослужащих) солдат НГУ совершил самоубийство, поступила сегодня около 06:30 от старшего наряда охраны Апелляционного суда, пишет УНИАН.