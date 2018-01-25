Решение вопроса с очередями на границе с Литвой нужно искать на сопредельной стороне, — глава ГТК

Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько считает, что решение вопроса с очередями на границе Беларуси с Литвой нужно искать на сопредельной стороне. Об этом он заявил 25 января на пресс-конференции в Минске.

Коснувшись проблемы очередей, глава ГТК отметил, что на границе с Польшей были нюансы по работе в выходные и праздничные дни, когда идет массовый поток туристов и транспорта, но основные вопросы по польскому направлению решены, пишет БелаПАН.

«Сегодня есть вопросы по латвийскому и литовскому направлениям — это пункты пропуска «Каменный Лог» и «Урбаны», где требуется частично видоизменить инфраструктуру. Мы видим такую возможность. Но даже та инфраструктура, которая у нас имеется, позволяет обрабатывать потоки, которые идут как в одном, так и в другом направлении», — сказал Сенько.

По его словам, «проблема в основном лежит на сопредельной стороне». В частности, как указал глава ГТК, после белорусского таможенного и пограничного оформления весь транспорт останавливается перед закрытым шлагбаумом сопредельной стороны и может находиться в таком состоянии по несколько часов.

«В некоторых случаях простои транспортных средств, уже когда машины оформлены и могли бы проследовать на сопредельную сторону, к сожалению, затягивается от часа до пяти часов», — подчеркнул Сенько.

«Полагаю, что здесь вопрос в большей степени на сопредельной стороне, и перевозчики об этом знают. Когда пересекают границу, претензий к белорусской стороне не имеется», — отметил он.

По его словам, белорусская сторона работает в решении этого вопроса с литовскими коллегами. «Сопредельная сторона должна отреагировать и увеличить количество функционеров, которые должны работать и принимать от нас те потоки, которые мы готовы направить к ним», — считает глава ГТК Беларуси.