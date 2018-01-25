Вильнюс отмечает 695-й день рождения

Сегодня, 25 января, Вильнюсу исполняется 695 лет. По этому случаю столичная мэрия предлагает массу приятных сюрпризов как для гостей, так и для жителей столицы.

Как сообщает информагентство DELFI, родившимся в этот день малышам подарят боди с атрибутикой дня рождения города и надписью «Вильнюс любит тебя» (Vilnius myli tave). А вступающие в брак пары получат сладкие подарки от мэрии.

Самым неожиданным подарком будет игра «695 подарков для вильнюсцев». Участникам игры достаточно сказать пароль, который можно найти на странице мэрии в Facebook, и подарок гарантирован. Игра будет длиться весь день и завершится концертом Айсте Ласите в баре Piano man. Во время игры можно будет выиграть приглашения на выступления различных трупп, билеты в кино, на экскурсии по городу, на мероприятия в спортивной арене и клубах, чашечку кофе, микрокомпьютеры, фотосессии, книги, бесплатные посещения популярных музеев и др.

25 января утром в школах прошел урок по истории Вильнюса.

В полдень на Ратушной площади поднимут три флага Вильнюса — вместе с мэром города Ремигиюсом Шимашюсом их поднимут вильнюсцы трех поколений — ученик лицея Эрнестас Раманаускас, оперная солистка Ева Прудниковайте и архитектор Альгимантас Насвитис.

В первый раз в исторических источниках название Вильнюса было упомянуто 25 января 1323 года — в письме князя Гедиминаса. Сегодня можно посетить выставку в Вильнюсской картинной галерее, на которой представлено это письмо.

Вечером день рождения города будут праздновать на улице Вильняус. Каждому вручат праздничный кексик, предложат придумать желание для города, задуть свечу и сфотографироваться на праздничном фото.

Фото: DELFI