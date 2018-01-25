БГУ впервые вошел в 500 лучших университетов в мировом рейтинге Webometrics

Белорусский государственный университет (БГУ) впервые вошел в 500 лучших университетов в Мировом вебометрическом рейтинге университетов Webometrics Ranking of World Universities (WRWU), сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-служба вуза.

Отмечается, что в редакции рейтинга за январь 2018 года БГУ занял 487-е место, поднявшись на 19 позиций в сравнении с показателями прошлого года (506-е место). Для сравнения, в 2011 году БГУ занимал в этом рейтинге 1.208-е место, а в январе 2014 года — 881-е.

В этом году среди университетов СНГ БГУ занял вторую позицию, уступив только Московскому государственному университету им. Ломоносова (235-е место), и впервые обошел в рейтинге Санкт-Петербургский государственный университет (491-е место). Лидерами рейтинга по традиции являются Гарвардский, Стэнфордский университеты и Массачусетский технологический институт.

Среди лучших университетов стран-соседей в рейтинге представлены: Варшавский университет (401-е место), Тартуский университет (441-е), Вильнюсский университет (744-е), Латвийский университет (1.128-е), Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (1.273-е).

Среди белорусских вузов БГУ неизменно сохраняет первенство. Второе место занимает Белорусский национальный технический университет — 2.955-я позиция. На третьем месте — Академия управления при президенте (2.972-е место), на четвертом — Гродненский государственный университет им. Янки Купалы (3.359-е), а замыкает пятерку Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (3.544-е место).

Всего в Webometrics учитываются данные 27 тыс. высших учебных заведений, а всего в мире насчитывается более 30 тыс. вузов. Рейтинг уже более 10 лет составляется испанской исследовательской лабораторией Laboratorio de Internet и обновляется два раза в год: в январе и июле. Высшие учебные заведения ранжируются по четырем показателям, характеризующим уровень научных публикаций и присутствие университетов в мировом интернет-пространстве: «влияние» — цитируемость сайта, «присутствие» — размер сайта, «открытость» — количество файлов по данным поисковой системы Google Scholar и «качество» — число публикаций сотрудников университета, попавших в 10% наиболее цитируемых в мире по данным наукометрической базы данных Scopus.

На снимке — главный корпус БГУ. Фото: mlife.by