Суриков: ЕС и ЕАЭС должны выстраивать диалог без оглядки на расхождения в подходах к демократии

Европейский союз и Евразийский экономический союз должны выстраивать полноценный диалог без оглядки на расхождения в подходах к демократии, считает посол России в Беларуси Александр Суриков. Об этом он заявил 25 января в Минске на заседании круглого стола, посвященном председательству России в ЕАЭС в 2018 году.

«Не снимается с повестки дня вопрос формирования общего экономического пространства с Европейским союзом, единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока», — сказал Суриков.

По его словам, в диалоге между ЕАЭС и Евросоюзом «дело за осознанием нашими европейскими коллегами необходимости выстраивать полноправный равноценный диалог и двигаться к достижению взаимовыгодных договоренностей и сотрудничеству без оглядки на политизацию этого вопроса и некоторые расхождениях в подходах к принципам демократии».

С каждым годом ЕАЭС становится «все более привлекательным центром экономического притяжения, открытым для взаимодействия со всеми странами», считает посол РФ.

«Что касается развития нашей внутренней интеграции, то очевидно, что, несмотря на результаты последних трех лет, мы пока находимся еще в самом начале долгого пути и нам предстоит принять еще немало совместных усилий по выстраиванию безбарьерного пространства. И это главная задача. Важно не терять первоочередные ориентиры и, в первую очередь, почувствовать запросы наших граждан, представителей бизнеса, активнее задействовать потенциал научных и общественных институтов», — заключил Суриков, сообщает БелаПАН.

Фото Сергея Балая