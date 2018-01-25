Для сокращения сроков прохождения границы пограничники поделятся функциями с таможенниками

Таможенные органы Беларуси начнут осуществлять некоторые функции органов пограничной службы в « ах» и некоторых других пунктах пропуска с 1 января 2019 года. Об этом сообщил 25 января на пресс-конференции в Минске председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

«С целью сокращения пребывания транспортных средств в пунктах пропуска Государственным таможенным комитетом совместно с Госпогранкомитетом с 1 июня по 1 сентября 2017 года в пункте пропуска «Козловичи» проводился эксперимент по передаче отдельных функций пограничной службы таможенникам. Его итоги признаны эффективными», — отметил Сенько.

Как подчеркнул глава ГТК, с поставленной в ходе проведенного эксперимента задачей таможенники справились, не снизив основные показатели работы пункта пропуска. Так, при увеличении грузопотока на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года среднее время нахождения транспортных средств в пункте пропуска уменьшилось на 37%.

«Это не говорит о том, что таможенники стали работать лучше пограничников. Нет. За счет того, что мы все процедуры свели в «одно окно», исключили хождение водителя грузового транспортного средства по кабинкам, общее время нахождения водителя и транспортного средства в пункте пропуска сократилось. А это значит, что на 37% увеличилась пропускная способность пункта пропуска. При том что мы его не достраивали, не перестраивали, не вкладывали дополнительно средства, не увеличивали количество работающих там людей», — пояснил Сенько.

По его словам, об итогах эксперимента проинформирован глава государства, эксперимент признан успешным. Принято решение, что с 1 января 2019 года должностными лицами таможенных органов на постоянной основе будут осуществляться отдельные функции органов пограничной службы в пунктах пропуска «Козловичи», а также в тех, которые называются передаточными станциями («Гудогай», «Бигосово»).

Фото: newsbel.by