В Японском море пропал российский траулер с двадцатью людьми на борту

Сахалинские следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения после пропажи российского рыболовецкого траулера «Восток» в Японском море.

Как передает Би-би-си, судно, которое направлялось из Южной Кореи в сахалинский порт Холмск, перестало выходить на связь после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. Первоначально сообщалось, что на борту находился 21 человек, но затем прокуратура уточнила, что их было 20.

Следственные органы уже возбудили дело о нарушении правил эксплуатации морского транспорта, повлекшего гибель людей. Это, впрочем, обычный процессуальный шаг, который не означает, что шансов найти людей живыми нет.

Источник в службах морского поиска и спасения сообщил, что экипаж мог воспользоваться спасательным плотом, которым было оборудовано судно. По словам источника Интерфакса, судно могло перевернуться из-за сильного ветра.

В районе пропажи траулера продолжается поисковая операция, в которой принимают участие военный вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200.

Представитель морского спасательно-координационного центра сообщил агентству ТАСС, что в районе поисков были обнаружены два жилета, радиобуй, бытовой мусор, бочка и бухта швартового конца с судна «Восток». Однако в пресс-службе администрации правительства Сахалинской области эту информацию не подтверждают.

В пресс-службе Приморского гидрометцентра говорят, что в районе поисковой операции сохраняется сильный ветер, мороз и высокие волны до 4,5 метров.

Порт приписки пропавшего судна — город Невельск в Сахалинской области. Траулер был построен в 1985 году, его владельцем значится сахалинская компания «ДВ-флот».