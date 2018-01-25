Предприятие ЖКХ из Минска профукало предназначенные для инвалидов 120 тысяч рублей

Прокуратура Московского района столицы возбудила по материалам ОБЭП РУВД уголовное дело в отношении двоих должностных лиц коммунального унитарного предприятия «ЖКХ № 1 Московского района Минска». Они подозреваются в превышении служебных полномочий.

Как сообщила на сайте министерства старший инспектор по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероника Посметьева, подозреваемые, чтобы избежать материальной и дисциплинарной ответственности за неисполнение мероприятий, предусмотренных Госпрограммой о социальной защите и содействии занятости населения, договорились с коммерческой структурой провести фиктивную процедуру закупки подъемных платформ для инвалидов и их установку в подъездах жилых домов.

Руководители коммунального предприятия не оговорили с фирмой сроки оборудования подъездов платформами. Более того, работы по их монтажу вовсе не проводились, а бюджетные средства оказались растрачены.

«Руководители подписали «липовые» товарно-транспортные накладные о поставленных коммерческим предприятием подъемных платформах, а также фиктивные акты выполненных работ, — пояснила Посметьева. — Эти документы они направили в управление государственного казначейства Министерства финансов по Минску, в результате чего на расчетный счет бизнесмена было перечислено более 120 тысяч белорусских рублей. А это — причиненный государству ущерб в крупном размере».

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями).

На снимке — такие или аналогичные подъемные платформы должны были установить для инвалидов. Фото: kransib.ru