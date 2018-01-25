Видеофакт. В окрестностях Милана сошел с рельсов поезд — трое погибли, более ста раненых

В пригороде Милана поезд сошел с рельсов — три человека погибли, 15 получили серьезные ранения.

Как сообщает Би-би-си, инцидент произошел около семи утра между станциями Segrate и Pioltello в пригороде Милана.

Префект Милана Лучиана Ламоргезе сообщает о четырех погибших женщинах. У пяти человек — опасные для жизни ранения, у 10 — серьезные травмы, и у 100 — небольшие.

Машинист поезда получил небольшие ранения, сейчас его допрашивают следователи. Поисковые и спасательные работы завершены.

В официальном сообщении транспортной компании говорится, что причины аварии пока не известны. Итальянские СМИ предполагают, что катастрофа случилась из-за ошибки управления или технической неисправности.

Рейтер со ссылкой на полицию передает, что предположительные причины аварии — обвал земли под путями, либо проблема при переводе стрелки. Как пишет Il Post, пассажиры ощущали «сильное дрожание» поезда прямо перед аварией.

Представитель компании-перевозчика Ferrovie dello Stato сообщил Рейтер, что авария случилась менее чем за 20 км от города. Полностью заполненный поезд выехал в Милан в 05:32 утра из городка Кремона, расположенного поблизости. Это популярное направление, им пользуются жители пригородов, которые работают и учатся в Милане.

Поезд состоял из шести вагонов, в нем находились сотни пассажиров, пишет Il Sole 24 Ore.

На месте работают группы спасателей, пожарных и полицейских. Заведено дело о железнодорожной аварии, ведется следствие.

Видео: tsn.ua