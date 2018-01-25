Фотофакт. Белорус вез в Польшу 2240 пачек сигарет в газовых баллонах

Польские пограничники задержали на днях двух граждан Беларуси с крупной партией контрабандных сигарет — они были спрятаны в тайниках автомобилей.

Как сообщает портал autogrodno.by, первого водителя остановили уже на территории Польши, неподалеку от Августова. 34-летний мужчина прятал под полом своего «Ситроена» 2750 пачек сигарет. Товар конфисковали, а нарушителя оштрафован на 35 000 злотых (около 10 000 долларов).

Второго нарушителя выявили на границе с помощью рентгена на погранпереходе в Песчатке: 33-летний белорус перевозил 2240 пачек сигарет в баллонах под днищем «Фиата». Нелегальное курево конфисковано, автомобиль контрабандиста помещен на штраф-стоянку до решения суда.

Кроме того, по распоряжению начальника польской погранслужбы белорусу сроком на два года закрыт въезд на территорию Польши и стран Евросоюза.