Перечень услуг, за которые «тунеядцы» будут платить по-полной, определят к 1 апреля

Перечень услуг, которые трудоспособные граждане, не занятые в экономике, будут оплачивать по полной стоимости, и порядок расчета стоимости таких услуг будут определены к 1 апреля.

Об этом в интервью БЕЛТА сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, комментируя подписанный 25 января декрет № 1 о содействии занятости населения, который фактически заменит скандальный декрет № 3 (так называемый декрет «о тунеядцах»).

Декретом предусмотрено, что трудоспособные граждане, не занятые в экономике, будут оплачивать услуги по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. Такая норма начнет действовать с 1 января 2019 года.

«Таким образом, у человека есть практически год, чтобы определить свой статус и, при желании, поменять его», — сказала Ирина Костевич.

По ее словам, в ближайшее время правительство определит порядок формирования и ведения базы данных трудоспособных, но не занятых в экономике граждан.

Предполагается, что механизм формирования базы данных будет двухуровневым. На первом этапе будет формироваться основная база данных на основе республиканских информационных ресурсов, на втором этапе — основная база будет корректироваться местными органами с учетом имеющихся у них сведений.

Перечень категорий граждан, относящихся к не занятым в экономике, правительство должно определить в месячный срок.