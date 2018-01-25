Спортивную экипировку для белорусских олимпийцев шила литовская компания Audimas

Комплекты спортивной экипировки белорусской делегации на XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане изготовлены литовской компанией Audimas при использовании производственных мощностей в городе Лиде.

Каждый спортсмен получит комплект спортивной экипировки общего назначения, который включает в себя 26 наименований: куртка пуховая, куртка легкая пуховая, брюки утепленные, костюм парадный, костюм тренировочный, джемпер флисовый, комплект из пяти маек, кепка, шапка и шарф, снуд, перчатки, термобелье, ботинки, кроссовки, рюкзак и сумка на колесах.

Обувь предоставлена компанией Sаlomon.

Комплекты предназначены для участия в церемониях открытия и закрытия Олимпиады, церемоний награждения, тренировок и досуга.

При создании коллекции спортивной экипировки «Пхенчхан-2018» главной темой дизайна стала уникальность белорусских традиций. В коллекции отображено наследие прошлого, опыт исторических традиций, энергетический импульс в будущее, сочетая в себе красный, черный и белые цвета, а также орнамент государственного флага, сообщает пресс-служба НОК Беларуси.

Комплекты парадно-гражданской формы, источником вдохновения для создания которой послужили орнаменты и графические изображения белорусской символики, изготовлены студией дизайна «LUDMILA LABKOVA» и предприятиями концерна «Беллегпром».

Фото Сергея Балая