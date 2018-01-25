Занявшую второе место на «Дакаре-2018» белорусскую команду тепло встречали на родине

Успехи на «Дакаре» помогают Минскому автозаводу в продвижении на зарубежных рынках. Об этом заявил генеральный директор ОАО «МАЗ» Дмитрий Катеринич 25 января в Национальном аэропорту Минск, где встречали гонщиков команды Минского автозавода с ралли-рейда «Дакар».

Белорусские гонщики на «Дакаре-2018» впервые в истории своих выступлений в престижном международном ралли-рейде заняли второе место. Экипажи привезли с собой трех «бедуинов» – знаменитые статуэтки, которые получают призеры автомарафона.

«Успехи на «Дакаре» позволяют повысить узнаваемость Беларуси и помогают предприятию на зарубежных рынках, что мы уже наблюдаем в продажах. Так, МАЗ прибавил более 30% в реализации техники», – отметил Дмитрий Катеринич.

Кроме того, ралли-рейды выступают еще и тестовым полигоном: новшества, которые хорошо отработали себя на марафоне, получают применение в серийном производстве.

Для команды Минского автозавода прошедший «Дакар» стал самым успешным за все годы выступлений. «Мы шли к этому семь лет. Последние годы мы чувствовали в себе силы взойти на пьедестал, навязывая борьбу лидерам гонок, но всегда чего-то не хватало. В этот раз все сложилось благополучно: мы ехали уверенно даже на песчаных участках с дюнами, которые раньше не считали коронными для себя. При этом МАЗовская техника не давала сбоев – ехала уверенно там, где другие буксовали», – отметил руководитель команды Сергей Вязович.

Все три белорусских экипажа добрались до финиша на 40-м по счету «Дакаре». МАЗ Сергея Вязовича финишировал вторым, а экипажи Александра Василевского и Алексея Вишневского заняли 13-е и 14-е места соответственно.

Стоит также отметить, что «МАЗ-СПОРТавто» оказалась единственной командой, которой удалось сохранить все свои экипажи до конца гонки. Все остальные хотя бы один экипаж, но потеряли. МАЗ же проехал маршрут без потерь. И это, как отмечают в команде, лучшим способом характеризует качество и прочность белорусских грузовиков.

Белорусские гонщики участвовали в ралли-рейде «Дакар» в седьмой раз. Владельцем команды выступает Минский автомобильный завод, техническим партнером – телеком-оператор velcom. Всем экипажам белорусской команды по итогам гонки вручили смартфоны от этого оператора. Основной целью было войти в число сильнейших экипажей, чего и удалось достичь. Марафон в этом году прошел по территории трех стран – Перу, Боливии и Аргентины. Протяженность маршрута составила около 9 тыс. км, из них скоростных участков – порядка 3,5 тыс. км.

Фото: МАЗ-СПОРТавто