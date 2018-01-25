В Кременчуге вертолет врезался в телебашню и сгорел после падения

В городе Кременчуг Полтавской области Украины 25 января, около 19:00, в телевизионную башню местного телевещания врезался вертолет.

Как сообщает tsn.ua, после столкновения машина упала на землю и загорелась. По предварительной информации, на борту находились четыре человека.

Как пишет «Кременчугский телеграф», местная жительница Елена рассказала, что вечером в этом районе часто летали вертолеты.

«Мы привыкли к ним, они по вечерам летают, — поделилась она. — Был туман и, наверное, вертолет задел или вышку, или линию электропередачи. Мы услышали несколько взрывов».

Без электроэнергии остались два микрорайона, по информации «Полтаваоблэнерго», при падении вертолета повреждена линия электропередачи.

Причиной аварии называют то, что вертолет задел стальной трос, который удерживал телебашню, после чего упал.

На месте работают пожарные, полиция и скорая помощь.

Вертолет Ми-8 компании «Украинские вертолеты» выполнял учебно-тренировочный полет со слушателями. Они как раз проходили систему подготовки полета с устройством ночного видения. В Кременчуг прибыли три экипажа, которые должны были налетать по десять часов в ночное время.

Фото: telegraf.in.ua