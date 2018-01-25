КХЛ. «Динамо» победило в Минске «Слован»

Потерявшее шансы попасть в плей-офф КХЛ минское «Динамо» в очередном матче 25 января со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) выиграло на своей площадке у братиславского «Слована», который возглавляет бывший главный тренер белорусской сборной Эдуард Занковец.

Шайбы забросили:

у хозяев — Евгений Ковыршин (31.37, Александр Павлович, Денис Осипов), Данила Карабань (43.17, Егор Шарангович, Шарль Лингле), Куинтон Хауден (44.16, Джек Скилли, Дмитрий Коробов);

у гостей — Марек Гецл (10.18, в большинстве, Андрей Месарош), Михал Ржепик (44.36, Зак Бойчак, Томаш Черны).

Штрафное время: 11 — 9 (Ковыршин, 9.24, Осипов, 11.27, Коробов, 50.18 (5 мин.), Степанов, 54.52 — Геноуэй, 25.46, Штястни, 50.18 (5 мин.), Бойчак, 54.52).

30 августа в Братиславе «Динамо» проиграло «Словану» 2:4, а 11 декабря дома победило 3:1.

После 54 матчей команда Дуайера с 70 очками занимает 10-е место в таблице Западной конференции (19 побед в основное время, 1 — в овертайме, 4 — по буллитам, 2 поражения в овертайме, 1 — по буллитам, 27 — в основное время, разница шайб 105-122).

Бомбардиры (гол+пас): Граньяни — 32 (5+27), Хауден — 30 (16+14), Фонтейн — 27 (12+15), Скилли — 23 (11+12), Лингле — 16 (5+11), Степанов — 14 (6+8), Ковыршин — 12 (8+4), Павлович — 12 (7+5), Китаров — 11 (5+6), Шарангович — 11 (4+7), Коробов — 11 (2+9), Лисовец — 8 (4+4), Кулаков — 6 (3+3), Шинкевич — 6 (1+5), Дрозд — 5 (1+4), Матерухин — 5 (0+5), Буйницкий — 4 (3+1), Осипов, Хенкель — по 4 (1+3), Волков, Денисов — по 3 (1+2), Знахаренко — 3 (0+3), Когалев — 2 (2+0), Карабань, Клинкхаммер — по 2 (1+1), Устиненко — 2 (0+2), Гаврус, Дюков, Парфеевец — по 1 (0+1).

В чемпионате КХЛ наступает месячный перерыв на зимние Олимпийские игры в Южной Корее. 27 февраля белорусская команда примет рижское «Динамо», а 1 марта завершит регулярный чемпионат выездным поединком против «Слована».

Белорусская команда попадала в плей-офф в 2011, 2012, 2015 и 2017 годах (неизменно проигрывала в первом раунде), не попадала в 2009, 2010, 2013, 2014 и 2016 годах.