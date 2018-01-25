Поиски пропавших на Эльбрусе белорусов пока не принесли результата и продолжатся завтра
Продолжаются поиски двух пропавших на Эльбрусе белорусских альпинистов, сообщил БелаПАН председатель Белорусской федерации альпинизма Александр Годлевский.
По его словам, поисковую операцию проводит Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России.
По сведениям российского МЧС, поиски ведутся в светлое время суток. Они были приостановлены сегодня с наступлением темноты и возобновятся завтра, 26 января.
Тем временем стали известны имена пропавших белорусов. Это 32-летний житель Минска Дмитрий Литвинский и 23-летний житель Гомеля Иван Мартынюк.
Как сообщалось, альпинисты не зарегистрировались в спасслужбе и не получили никаких инструкций. О том, что они не выходят на связь с 17 января, сообщили в Центр управления в кризисных ситуациях утром 25 января родственники одного из них.
Фото: fotokto.ru
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