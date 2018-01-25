СМИ: дочь Путина рассталась с супругом — миллиардером Кириллом Шамаловым

Дочь президента России Владимира Путина — Катерина Тихонова — рассталась с супругом Кириллом Шамаловым. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Молодые супруги прожили вместе около четырех лет. Фото: Павел Дудзик и kvedomosti.com

Детали развода пока не известны, однако сообщается, что Шамалов возвращается в высшее руководство нефтехимического гиганта «Сибур», 20% акций которого он продал в апреле 2017 года председателю совета директоров «Сибура» Леониду Михельсону.

По данным Bloomberg, Шамалов ничего не заработал на сделке, поскольку акции были проданы ему как знак доверия со стороны семьи Владимира Путина.

В то же время другие источники издания уверяют, что связи между продажей акций и отношениями с Тихоновой нет.

Отметим, Шамалов женился на дочери президента Екатериной Тихоновой в 2013 году. После этого его карьера резко пошла вверх. Отец Кирилла Шамалова, Николай, — совладелец банка «Россия». Считается, что он является одним из приближенных к Путину. В 2016 году Шамалов стал самым молодым миллиардером в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

Напомним, осенью стало известно, что в Федерации акробатического рок-н-ролла подтвердили, что Катерина Тихонова действительно является дочерью российского президента Путина. Однако никаких комментариев от главы Кремля по этому поводу так и не было получено.

В начале 2018 года дочь Путина ликвидировала свой фонд «Междисциплинарные инициативы в области естественных и гуманитарных наук».