Сорос назвал криптовалюты «мыльным пузырем»

/ Экономика
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Известный финансист, один из богатейших людей мира Джордж Сорос не считает биткоин полноценной валютой.

Сорос назвал биткоин мыльным пузырем

Как заявил он на полях Международного экономического форума в Давосе, «биткоин — это не валюта, поскольку валюта считается стабильным средством накопления, и ее курс не может меняться на 25 процентов в день», пишет РИА «Новости».

Миллиардер убежден, что все криптовалюты — это «спекуляция, которая всегда основана на недопонимании».

Напомним, ранее мультимиллиардер, инвестор Уоррен Баффет заявил, что криптовалюты «плохо кончат»: «Когда и как это случится — я не знаю».

 


Сюжет: Криптовалюта

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Тэги: криптовалюты Персона: Джордж Сорос

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