Сорос назвал криптовалюты «мыльным пузырем»

Известный финансист, один из богатейших людей мира Джордж Сорос не считает биткоин полноценной валютой.

Как заявил он на полях Международного экономического форума в Давосе, «биткоин — это не валюта, поскольку валюта считается стабильным средством накопления, и ее курс не может меняться на 25 процентов в день», пишет РИА «Новости».

Миллиардер убежден, что все криптовалюты — это «спекуляция, которая всегда основана на недопонимании».

Напомним, ранее мультимиллиардер, инвестор Уоррен Баффет заявил, что криптовалюты «плохо кончат»: «Когда и как это случится — я не знаю».