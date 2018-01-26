Видеофакт. После разлива Сены Париж заполонили крысы

Парижские власти могут столкнуться с еще одной серьезной проблемой. Мало того, что Сена вышла из берегов и затопила ближайшие улицы, так это, скорее всего, стало и причиной нашествия на город крыс.

Как отмечает Metro, проблема с крысами для столицы и без погодных катаклизмов является одной из самых острых. Согласно подсчетам экспертов, на каждого жителя города приходится по две крысы, причем половина вредителей уже выработала иммунитет к отраве, с помощью которой французские власти с ними боролись.

После разлива Сены крысы хлынули на парижские улицы. По данным СМИ, всем ресторанам было рекомендовано убрать мусорные баки, чтобы не привлекать вредителей. При этом, как ожидается, в ближайшее время ситуация будет лишь усугубляться: к субботе уровень воды в главной реке столицы Франции повысится до 6,2 метра, пишет newsru.com.