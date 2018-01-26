Пожар в больнице южнокорейского Миряна унес жизни 41 человека

Ужасная трагедия произошла сегодня ночью в южнокорейском городе Мирян — в результате пожара, произошедшего в местной больнице погибли не менее 41 человека, повреждения различной степени тяжести получили 79 человек (9 из них — в тяжелом состоянии).

Фото chosun.com

Как сообщается, возгорание произошло в отделении неотложной помощи, которое находится на первом этаже здания. В момент пожара в больнице находились не менее 111 пациентов.

Побороть огонь пожарные смогли лишь через полтора часа.

В пожарной сложбе города рассказали, что большинство погибших были обнаружены спасателями в приемном и реанимационном отделениях на первом этаже, также тела были найдены на втором и пятом этажах.