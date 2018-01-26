В Минске задержаны руководители ЖКХ № 1 Московского района

Столичные правоохранители задержали двоих должностных лиц КУП «ЖКХ № 1 Московского района Минска» — их подозревают в превышении служебных полномочий.

Как сообщила старший инспектор по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероника Посметьева, задержанные «из личной заинтересованности, во избежание привлечения к материальной и дисциплинарной ответственности за неисполнение мероприятий, предусмотренных Госпрограммой о социальной защите и содействии занятости населения, договорились с коммерческой структурой провести фиктивную процедуру закупки подъемных платформ для инвалидов и их установку в подъездах жилых домов».

В ходе проведенной сотрудниками районных ОБЭП и прокуратуры стало известно, что должностные лица предприятия не оговорили с подрядчиком сроки оборудования подъездов подъемными платформами.

Более того, работы по их монтажу не проводились, а бюджетные средства в результате неправомерных действий коммунальщиков оказались растрачены.

Руководители, по словам Посметьевой, подписали «липовые» товарно-транспортные накладные о поставленных коммерческим предприятием подъемных платформах, а также фиктивные акты выполненных работ. Эти документы они направили в столичного управления госказначейства, в результате чего на расчетный счет бизнесмена было перечислено более 120 тыс. рублей, чем государству был причинен ущерб в крупном размере.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 УК («Злоупотребление властью или служебными полномочиями»).