Порошенко: мы, мое правительство и мой народ, готовы продолжать сотрудничество с МВФ

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По словам президента Украины Петра Порошенко, он ждет транш от Международного валютного фонда уже в апреле этого года.

Порошенко: мы, мое правительство и мой народ, готовы продолжать сотрудничество с МВФ

Как заметил он на Международном экономическом форуме в Давосе, «вероятно, скрещиваю пальцы, до апреля у нас будет миссия и следующий транш».

Порошенко заявил: «Мы, мое правительство и мой народ, готовы продолжать сотрудничество с МВФ».

Для продолжения программы кредитования МВФ настаивает на создании антикоррупционного суда, доработке принятой пенсионной реформы, проведении земельной реформы и повышении цены на газ, пишет newsone.ua.

Напомним, не так давно заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурия сообщал, что суммарный долг страны перед Международным фондом составляет 12,1 млрд долларов.


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Тэги: Украина МВФ Персона: Петр Порошенко Город: Давос

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