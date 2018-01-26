Полесский госуниверситет ради шутки «заминировал» 23-летний сотрудник вуза

Стали известны подробности вчерашнего переполоха в Полесском государственном университете, где были эвакуированы сотни человек из-за сигнала о минировании.

Напомним, в четверг, 25 января, на принтере вуза было распечатано сообщение о заминированном кабинете в здании университета.

В ходе проверки выяснилось, что это было сообщение о лжеминировании.

В короткие сроки «шутник» был вычислен — это 23-летний сотрудник университета. Сейчас с ним работают правоохранители. По их данным, пинчанин хотел отправить такой текст своему коллеги и так его разыграть.