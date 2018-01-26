Белорусы стали пить больше водки

Продажа водки в натуральном выражении в 2017 году в Беларуси выросла на 0,5%, свидетельствуют данные Белстата.

За прошлый год продано 8 млн 580,3 тыс. дал водки в натуральном выражении, ее доля в общем объеме продаж алкоголя составила 49% (в 2016 году — 49,1%), пишет БелаПАН.

Через розничную торговую сеть реализовано алкогольных напитков и пива на 3,3 млрд рублей (9,6% розничного товарооборота торговли). В сопоставимых ценах рост составил 0,5%.

Пива продано 35 млн 383,1 тыс. дал, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Доля этого напитка в общем объеме продаж алкоголя составила 20,2% (в 2016-м — 19,7%).

Ликеров и ликеро-водочных изделий реализовано 1 млн 100,8 тыс. дал (на 10,2% больше), виноградных вин — 3 млн 379,6 тыс. дал (на 2,9% больше), плодовых вин — 5 млн 338,3 тыс. дал (на 8,4% меньше). Плодовые вина заняли 13,7% в объеме продажи алкогольной продукции (в 2016 году — 15,1%).

Коньяков, коньячных изделий и бренди продано 474,4 тыс. дал (на 18% больше), игристых вин, включая шампанское, — 1 млн 453,4 тыс. дал (на 3,8% больше), слабоалкогольных напитков — 844,5 тыс. дал (на 8,6% больше).

Всего в абсолютном алкоголе продано 7 млн 12 тыс. дал алкогольных напитков и пива (на 0,8% больше).

Министерство антимонопольного регулирования и торговли отмечает рост спроса на внутреннем рынке на крепкий алкоголь. Этим было обусловлено решение правительства об увеличении квот на производство большинства видов алкогольных напитков. Совет министров постановлением от 12 октября скорректировал квоты на производство в 2017 году алкогольной продукции, увеличив их по большинству позиций.

Постановлением правительства от 19 декабря № 971 были установлены квоты на производство алкоголя в 2018 году. Квоты на производство водки и ликеро-водочных изделий увеличены по сравнению с 2017 годом на 163 тыс. декалитров (дал), бренди — до 92 тыс. дал, кальвадоса — до 28 тыс. дал, вин виноградных — на 3 млн 965 тыс. дал.

Одновременно на 33% уменьшены квоты на выпуск текилы (до 15 тыс. дал), на 30% — вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии. Производство игристых вин сохранится на уровне 2017 года и составит 1,7 млн дал.