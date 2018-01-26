«Дело о коррупции в системе ЖКХ»: следствие назвало виновного в росте тарифов на коммуналку

Завершено расследование масштабного дела о коррупции в системе жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщили в СК, окончено расследование уголовного дела по обвинению руководителя коммерческих организаций в организации превышения служебных полномочий и даче взяток должностным лицам предприятий системы ЖКХ, расположенных на территории Витебской, Минской и Могилевской областей, пишет БелаПАН.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки ГУБЭП МВД.

Следствием установлено, что 40-летний житель Минского района, действуя от имени подконтрольных ему организаций, с 2009 по 2015 годы «реализовал план преступной деятельности, сопряженной с вовлечением в нее должностных лиц».

Семь руководителей районных предприятий системы ЖКХ умышленно заключили с коммерческими организациями, подконтрольными обвиняемому, договоры на поставку товарно-материальных ценностей (в большинстве случаев — насосного оборудования) по явно завышенным ценам. За благоприятное решение вопроса о заключении договоров некоторым должностным лицам передавались взятки — процент от общей суммы сделки.

Результатом противоправных действий руководителя коммерческих структур в соучастии с должностными лицами стало причинение ущерба предприятиям системы ЖКХ на общую сумму более 677 тыс. рублей.

«Важным здесь является и то, что необоснованные потери, понесенные государственными предприятиями, повлекли повышение стоимости коммунальных услуг для конечных потребителей — граждан Беларуси», — говорится в сообщении СК.

Кроме того, на протяжении 2009—2011 годов мужчина, действуя от имени коммерческого предприятия, организовал изготовление и распространение рекламных буклетов, содержащих заведомо ложные сведения. Также он сообщил ложную информацию о деятельности предприятия журналисту отраслевого издания.

В ходе расследования изъята и проанализирована документация, связанная с организацией закупок, в том числе ее регламентирующая. Проведены допросы, очные ставки, получены и приобщены к материалам уголовного дела результаты экспертных исследований.

Действия руководителя коммерческих организаций квалифицированы по ч. 1 ст. 250 УК (распространение ложной информации о товарах и услугах), ч. 4 ст. 16 и ч. 3 ст. 426 УК (организация превышения служебных полномочий), чч. 1 и 2 ст. 431 УК (дача взятки).

Всем фигурантам, должностным лицам предприятий системы ЖКХ, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 426 УК (превышение служебных полномочий). Также действия шестерых из них квалифицированы по ст. 430 УК (получение взятки), а одного, кроме прочего, и по ч. 1 ст. 427 УК (служебный подлог).

К организатору противоправных действий и четырем директорам предприятий системы ЖКХ применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия фигурантами возмещен ущерб, причиненный противоправными действиями, на сумму 64,6 тыс. рублей, наложен арест на их имущество на сумму свыше 569 тыс. рублей.

В адрес Министерства жилищно-коммунального хозяйства следствием направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Среди прочего в нем изложены предложения об обеспечении систематического контроля за проведением подчиненными организациями закупок товаров, а также об исключении случаев лоббирования интересов конкретных юридических и физических лиц.

Кроме того, представления направлены в Государственный комитет по стандартизации и ряд районных исполнительных комитетов страны.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.