Видеофакт. Представлена форма белорусских биатлонистов на Играх в Пхёнчхане

/ Спорт
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Белорусские биатлонисты будут выступать на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане в зеленых комбинезонах.

Ранее Белорусская федерация биатлона сообщила, кто будет защищать честь страны на Играх-2018.

В женскую сборную вошли: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Динара Алимбекова.

Мужской квинтет составят: Сергей Бочарников, Владимир Чепелин, Максим Воробей, Роман Елетнов, Антон Смольский.


Сюжет: Олимпиада в Пхенчхане

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Тэги: Олимпиада-2018 биатлон

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