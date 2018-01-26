Видеофакт. Представлена форма белорусских биатлонистов на Играх в Пхёнчхане
Белорусские биатлонисты будут выступать на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане в зеленых комбинезонах.
Ранее Белорусская федерация биатлона сообщила, кто будет защищать честь страны на Играх-2018.
В женскую сборную вошли: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Динара Алимбекова.
Мужской квинтет составят: Сергей Бочарников, Владимир Чепелин, Максим Воробей, Роман Елетнов, Антон Смольский.
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