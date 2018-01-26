Бундесвер перебросит в Литву 14 бронетранспортеров

Министерство обороны ФРГ направит на базу Североатлантического альянса в Литве 14 бронетранспортеров.

Как сообщается, Бундесвер переправит бронетехнику в эту балтийскую страну в течение четырех дней.

Отмечается, что боевые машины входят в состав 292-го батальона из Донауэшингена (федеральная земля Баден-Вортемберг).

В военном ведомстве также сообщили, что данная переброска является не усилением, а происходит по плану регулярной ротации.

Общая численность батальона НАТО в Литве, которым командует Германия, составляет 1200 человек. Кроме солдат бундесвера, в него входят военнослужащие из Франции, стран Бенилюкса, Норвегии и Хорватии, пишет DW.

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