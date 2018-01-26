КГБ уличил замдиректора Жлобинского мясокомбината во взятках

Завершилось расследование уголовное дело в отношении заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Жлобинского мясокомбината — топ-менеджеру инкриминируется получение взяток.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы оперативной деятельности сотрудников Управления КГБ по Гомельской области, сообщила БелаПАН официальный представитель областного УСК Мария Кривоногова.

По данным следствия, летом 2017 года обвиняемый, находясь в личном автомобиле рядом с автозаправочной станцией на автодороге Минск — Гомель, принял от руководителя одного из столичных сельхозпредприятий в качестве взятки 100 рублей.

Взяткодатель представлял как свои интересы, так и интересы троих партнеров по бизнесу — руководителей предприятий из Минска, Гомеля и Жлобинского района. Обвиняемый обещал содействие в выполнении со стороны мясокомбината ранее заключенных договоров, в беспрепятственных поставках мясной продукции.

В сентябре того же года обвиняемый повторно принял у того же лица деньги в сумме 150 рублей.

С целью возмещения причиненного преступными действиями вреда на автомобиль, гараж и другое имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму 37 тысяч рублей.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд.