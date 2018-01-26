Ночью в Гомеле горел ресторан

В ночь на пятницу, 26 января, в Гомеле на проспекте Ленина горел ресторан, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

Сигнал на пульт дежурного поступил от диспетчера сектора мониторинга системы «Молния».

Прибыв на место происшествия, спасатели увидели густой черный дым, шедший из окон ресторана, который находится на первом этаже многоквартирного жилого дома.

Как сообщается, огонь повредил мебель в обеденном зале.

Одна из версий причины возникновения пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Фото МЧС