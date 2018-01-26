«Взять под жесткий контроль». Лукашенко требует окончательно разобраться с посредниками

Александр Лукашенко поручил взять под жесткий контроль систему оборота и производства в стране лекарственных средств. Об этом, как сообщает пресс-служба президента, он заявил 26 января во время посещения фармацевтического предприятия «Минскинтеркапс».

«Полностью должна быть создана в текущем году в первом полугодии монополизированная система — полностью прозрачная и подконтрольная вам — система производства и реализации лекарственных товаров: и отечественных, и импортных», — подчеркнул Лукашенко.

Он потребовал окончательно разобраться с проблемой посредничества как в фармотрасли, так и в других сферах, пишет БелаПАН. «Это касается всей страны. Посредники нас обдирают наголо, давайте разбираться с этой проблемой. Эта проблема не только у них (в сфере фармотрасли), я уже десять раз говорил о посредничестве», — добавил он.

По словам Лукашенко, заработок посредников порой составляет половину от цены товара. «Это удораживает товар. Почему мы не занимаемся этим вопросом? Это вопрос номер один», — сказал он.

Лукашенко сообщил, что на определенном этапе он готов был принять решение, запретив всякое посредничество. «У Шуневича спросите или у Вакульчика — они вам расскажут, откуда все проблемы. Проблемы в посредниках: покупают за рубль — продают за десять», — убежден глава государства.

«Если мы разрешаем какое-то посредничество, пусть министр или губернатор поставит свою подпись», — сказал он.

В случае возникновения вопросов со стороны правоохранительных и контролирующих структур именно эти чиновники потом и будут нести ответственность за принятое решение, подчеркнул Лукашенко.

«Мы огромные деньги теряем. Здесь (при посредничестве) самая коррупция. Отсюда берут деньги на взятки и прочее», — уверен он.

Фото пресс-службы президента