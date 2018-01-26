Охрану на Белорусской железной дороге необходимо усилить, считают в Генпрокуратуре

Генеральная прокуратура провела плановую проверку обособленного структурного подразделения (филиала) «Военизированная охрана государственного объединения «Белорусская железная дорога», проанализировала состояние законности и правопорядка на охраняемых объектах.

Как сообщили в Генпрокуратуре, «в ходе проверки выявлен ряд недостатков, которые не в полной мере обеспечивают выполнение возложенных задач по охране объектов организаций железнодорожного транспорта общего пользования, грузов в пути следования и на железнодорожных станциях», пишет БелаПАН.



Так, например, сделан вывод, что установленные локальными нормативными правовыми актами БЖД дислокация постов и их численность не позволяют исключить случаи прохода посторонних граждан на охраняемую территорию станций. Это приводит к их травмированию, в том числе со смертельным исходом, а также к совершению правонарушений.

Работниками военизированной охраны не было пресечено незаконное проникновение ночью 23 ноября 2017 года на территорию грузового парка № 3 станции Минск-Сортировочный неустановленных лиц, которые путем вскрытия запорных устройств осуществили закладку 66 коробок с сигаретами в вагон, следовавший из Китая в Германию.

Результаты изучения материалов проверок по случаям повреждений подвижного состава свидетельствуют о необходимости повышения эффективности охраны этих объектов ввиду неоднократного совершения на них правонарушений, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Кроме этого, выявлены упущения в работе по профилактике и предупреждению коррупции.

В 2016—2017 годах за внесение заведомо ложных сведений в постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 5 ст. 18.3. КоАП (проход по железнодорожным путям или нахождение на железнодорожных путях в неустановленном месте) в отношении пяти начальников караулов возбуждено 71 уголовное дело по ч. 2 ст. 424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями), из них по 36 имеются вступившие в законную силу приговоры судов.

В надзорном органе отмечают, что указанные факты явились одной из причин уменьшения количества граждан, привлеченных должностными лицами Военизированной охраны к административной ответственности за проход по железнодорожным путям или нахождение на железнодорожных путях в неустановленном месте. Так, в 2017 году 904 физических лица были привлечены по названным основаниям к административной ответственности в виде штрафа в размере 4.158 рублей, а в 2016 году — 2.793 человека, с которых взыскан штраф в размере 11.730 рублей.

В нарушение Перечня должностей (профессий) работников железнодорожного транспорта общего пользования Белорусской железной дороги, имеющих право ношения форменной одежды и соответствующих знаков различия, в Военизированной охране допущена необоснованная выдача форменной одежды и средств индивидуальной защиты не имеющим на это право работникам аппарата.

В ходе проверки также выявлены факты несоблюдения законодательства об обращениях граждан и юридических лиц, о порядке осуществления административных процедур, о труде.

Для устранения выявленных нарушений Генеральной прокуратурой начальнику Военизированной охраны государственного объединения «Белорусская железная дорога» внесено представление, по результатам рассмотрения которого семь работников привлечены к дисциплинарной ответственности. Рассмотрен вопрос о взыскании причиненного ущерба.