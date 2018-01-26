«Бардак полный!» Лукашенко требует навести порядок в промзонах

Александр Лукашенко, посещая в пятницу, 26 января, фармацевтическое предприятие «Минскинтеркапс», высказал недовольство состоянием территории минской промышленной зоны.

По словам главы государства, здесь «бардак полный». «Мы заборы в колхозах ремонтируем, делаем, чтобы смотрелось. Посмотрите на эти предприятия, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — У вас один год остался. В середине 2019 года вся страна, прежде всего Минск, должны быть в идеальном порядке».

Он акцентировал внимание на содержании территорий вокруг производств, установке заборов и поддержании их в надлежащем состоянии, пишет БелаПАН. При этом глава государства потребовал, чтобы работы выполнялись «бюджетно, без траты лишних средств». «Не надо этих железобетонных конструкций», — сказал он.

«Все надо приводить в порядок», — добавил Лукашенко. При этом он указал на некоторые недостроенные объекты в пределах Минска и потребовал «решительных действий в данном вопросе со стороны властей».