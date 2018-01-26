В Пинском районе 35-летний сельчанин проиграл 2 тыс. долларов и утопился в реке

Трагедия произошла в четверг, 25 января, вечером в реке Пина напротив Пинского горисполкома, сообщили в милиции.

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Как сообщается, 35-летний житель Пинского района вечером проиграл 2 тысячи долларов на автоматах в игровом клубе и не нашел другого выхода, как покончить с собой. О своем намерении совершить суицид он сообщил в милицию.

Прибывшие на набережную спасатели на протяжении двух часов пытались обнаружить в реке звонившего, однако безрезультатно.

Лишь сегодня днем тело утонувшего было обнаружено и извлечено из воды.