В Новогрудке на лесозаготовке погиб рабочий

В Новогрудке возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего инженера-строителя местного акционерного общества в связи с нарушением правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 306 УК).

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Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления СК по Гродненской области Сергей Шершеневич, инженера подозревают в том, что 11 декабря 2017 года, являясь ответственным за обеспечение безопасности труда, оставил без контроля выполнение лесосечных работ.

Отмечается, что в результате производившему спиливание ветвей дерева 36-летнему рабочему после расщепа одной из веток были причинены многочисленные телесные повреждения, от которых он скончался на месте.

В ходе осмотра места происшествия, других следственных и процессуальных действий было установлено, что рабочий спиливал ветви на высоте около трех метров без каски и страховочного ремня. Кроме того, выполнял работы в нетрезвом состоянии — содержание алкоголя в его крови составило 1,2 промилле.

Окончательная правовая оценка действиям инженера будет дана по завершении расследования.