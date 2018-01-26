На Эльбрусе усилена спасательная группа для поиска пропавших белорусов

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Спасательная группа по поиску пропавших на Эльбрусе белорусских альпинистов усилена. Информация об этом размещена на сайте главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии.

На Эльбрусе усилена спасательная группа для поиска пропавших белорусов

Фото pixabay.com

26 января утром поиск двух пропавших белорусов на восточной стороне горы Эльбрус был возобновлен.

«На месте происшествия работают спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве десять человек личного состава и три единицы техники», — сказано в сообщении.

Ранее спасательные работы проводили восемь человек личного состава и одна единица техники.

Председатель Белорусской федерации альпинизма Александр Годлевский сообщил БелаПАН, что связался со своими коллегами из спасательного отряда.

«Я хотел узнать о ходе поисковых работ, но информации пока нет никакой, — отметил он. — Я вчера собирал весь актив, обзванивал регионы — никто о ребятах сказать ничего не может. Хотя удалось связаться с их родителями, и ясно, что общее представление об опасности у них было. Я знаю это ущелье, сам там ходил когда-то. Это очень тонкая полоса длиной 20 километров, которая неоднократно изгибается».

Как сообщалось, двое альпинистов из Беларуси не зарегистрировались и не получили никаких инструкций.

О том, что они не выходят на связь с 17 января, сообщили в Центр управления в кризисных ситуациях утром 25 января родственники одного из них. В гору подымались 32-летний житель Минска Дмитрий Литвинский и 23-летний житель Гомеля Иван Мартынюк.


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Тэги: Эльбрус поиск альпинистов Персона: Александр Годлевский Дмитрий Литвинский Иван Мартынюк

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