На Эльбрусе усилена спасательная группа для поиска пропавших белорусов

Спасательная группа по поиску пропавших на Эльбрусе белорусских альпинистов усилена. Информация об этом размещена на сайте главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии.

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26 января утром поиск двух пропавших белорусов на восточной стороне горы Эльбрус был возобновлен.

«На месте происшествия работают спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве десять человек личного состава и три единицы техники», — сказано в сообщении.

Ранее спасательные работы проводили восемь человек личного состава и одна единица техники.

Председатель Белорусской федерации альпинизма Александр Годлевский сообщил БелаПАН, что связался со своими коллегами из спасательного отряда.

«Я хотел узнать о ходе поисковых работ, но информации пока нет никакой, — отметил он. — Я вчера собирал весь актив, обзванивал регионы — никто о ребятах сказать ничего не может. Хотя удалось связаться с их родителями, и ясно, что общее представление об опасности у них было. Я знаю это ущелье, сам там ходил когда-то. Это очень тонкая полоса длиной 20 километров, которая неоднократно изгибается».

Как сообщалось, двое альпинистов из Беларуси не зарегистрировались и не получили никаких инструкций.

О том, что они не выходят на связь с 17 января, сообщили в Центр управления в кризисных ситуациях утром 25 января родственники одного из них. В гору подымались 32-летний житель Минска Дмитрий Литвинский и 23-летний житель Гомеля Иван Мартынюк.