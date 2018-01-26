Форвард «Шахтера» на правах аренды перешел в загребское «Динамо»

Один из самых перспективных молодых футболистов Беларуси, нападающий солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович стал игроком загребского «Динамо».

Виталя Лисакович перешел в загребское «Динамо» на правах аренды.https://t.co/B3cqo06A3s pic.twitter.com/vFB0PcIK6z — ФК Шахтер Солигорск (@fcshakhterby) 26 января 2018 г.

Как сообщает пресс-служба «горняков», он будет выступать за многократного чемпиона Хорватии на правах аренды, которая рассчитана до 31 мая.

Согласно контракта, у «Динамо» будет первоочередное право выкупа прав на футболиста.

В настоящее время футболист принадлежит «желто-черным». Его договор с «Шахтером» действует до конца 2020 года.

Спортивный директор солигорского клуба Дмитрий Хохлов рассказал пресс-службе, что переговоры с хорватами начались еще в прошлом году: «Была проделана огромная работа, чтобы данный переход смог состояться… Уверен, что ему по силам проявить себя за это время с лучшей стороны и доказать, что он способен на очень многое».