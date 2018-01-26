Одаренные дети из Беларуси и Сирии встретятся в «Зубренке»

27 января победители и участники республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси» встретятся в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» с одаренными детьми из Сирии.

В ходе встречи представители БРСМ и БРПО расскажут сирийским детям об организованном молодежном движении в Беларуси. Центральным событием станет презентация республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси».

Среди участников презентации — победители этого конкурса по итогам 2015 года Александр Лукьянов, адъюнкт факультета подготовки научных кадров, старший инспектор группы международного сотрудничества Университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь (разработка «Нанокомпозиционные материалы на основе полиэфира и полиамида, обладающие перманентной огнестойкостью») и Максим Кирьянов, учащийся 4-го курса Гомельского государственного машиностроительного колледжа по специальности «Программное обеспечение информационных технологий для САПР» (разработка «Перчатка-тренажер для реабилитации после инсульта»). Оба разработчика презентовали свои проекты в 2017 году на IV Форуме регионов Беларуси с России в Москве, а также XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

К слову, Максим Кирьянов со своей авторской разработкой победил в Республиканском конкурсе инновационных проектов 2017 года в номинации «Лучший молодежный инновационный проект». Буквально на днях молодой изобретатель вновь вышел в финал Республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» по итогам 2016 года, в котором планирует бороться за победу с проектом «Портативное устройство Help me для автоматического вызова экстренных служб».

Белорусские пионеры подготовили для сирийских сверстников сувениры — изготовленных вручную маленьких зубрят.