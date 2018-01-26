Порошенко: Михаил Жизневский был настоящим украинцем по духу

По мнению президента Украина Петра Порошенко, белорусский активист Евромайдана Михаил Жизневский, которому сегодня исполнилось бы 30 лет, по духу был настоящим украинцем.

«Михаил Жизневский родился в Беларуси, однако был настоящим украинцем по духу — смелым, гордым и непоколебимым, — написал глава государства на своей странице в соцсети. — По словам его товарищей, имел обостренное чувство справедливости, потому и стал плечом к плечу с украинцами защищать свои идеалы на Майдане. В январе 2014-го жизнь Михаила оборвала пуля, которая попала ему в сердце... Сегодня он праздновал бы свое 30-летие. Герои не умирают...»