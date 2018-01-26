Задержан минчанин, воровавший бронзовые элементы с могил на «Восточном» кладбище Минска

Серию краж бронзовых элементов с могил на «Восточном» («Московском») кладбище Минска раскрыли сотрудники Первомайского РУВД.

За последнее время в милицию поступило несколько заявлений о краже изделий из цветных металлов с могил на этом кладбища.

Подозреваемым в кражах оказался 36-летний минчанин. По данным следствия, он более 15 раз наведывался на кладбище, где снимал с конструкций оформления могил элементы из цветных металлов — фигуры птиц, вазы, подсвечники — и сдавал их в заготовительные пункты.

Подозреваемый ранее уже был судим. Сейчас против него возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса («Кража»). Мужчине грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.