Братья-дальнобойщики из Беларуси попали в Италии под суд за драку с полицейскими

За драку с полицейскими итальянский суд приговорил двух дальнобойщиков из Беларуси братьев 29-летнего Сергея Шаминко и 33-летнего Дмитрия Шаминко к шести месяцам ареста с отсрочкой наказания.

Как сообщает BergamoNews, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения братья устроили ссору с работниками компании, которая обслуживает автомобильную трассу. Инцидент произошел в коммуне Караваджо провинции Бергамо.

Сотрудники компании вынуждены были вызвать дорожную полицию. Однако появление сотрудников правопорядка не охладило белорусов — они сначала оскорбляли полицейских, а потом стали их бить: старший брат схватился с одним полицейским, а младший ударил его напарника в лицо.

На помощь коллегам прибыли еще два экипажа дорожной полиции. Дальнобойщиков из Беларуси доставили в участок, но и там они утихомирились далеко не сразу.

После драки с белорусами двум полицейским, первыми прибывшим на вызов, пришлось обратиться за медицинской помощью, отмечают «Народныя навіны Віцебска».

Суд приговорил белорусов к шести месяцам заключения с отсрочкой наказания каждого.