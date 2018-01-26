Выдававшие себя за соцработников воровки из России получили в Бресте по два года колонии

В Бресте за совершение кражи в крупном размере осуждены три неработающие гражданки России.

Как сообщила БелаПАН старший помощник прокурора Бреста Екатерина Ромашко, приехавшие в Беларусь россиянки днем 26 сентября 2017 года на набережной Франциска Скорины в Бресте подошли к сидевшей на лавочке возле одного из домов пожилой женщине.

Они представились социальными работниками, проверяющими условия проживания престарелых людей. Две из них зашли в квартиру пенсионерки. Третья осталась на улице, чтобы предупредить сообщниц в случае опасности для тех и забрать у них похищенные деньги.

В квартире одна из мнимых соцработниц отвлекла внимание женщины и ее супруга на кухне якобы проверкой исправности газовой плиты, а вторая тем временем зашла в комнату и вытащила из шкафа 6.550 рублей. Их пропажу пенсионеры обнаружили только после ухода воровок и сразу обратились в милицию.

На следующий гастролерок задержали в уже Гродно, часть похищенных средств была у них изъята.

Суд Московского района Бреста признал россиянок виновными в краже, совершенной группой лиц в крупном размере (ч. 3 ст. 205 УК), каждой назначены по два года лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества.

Ущерб, причиненный пенсионерам, в полном объеме возмещен.

Ранее одна из злоумышленниц уже привлекалась к уголовной ответственности за хищение имущества, две ее подельницы судимы не были.

Фото: Oren.mk.ru