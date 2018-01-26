В Минске парень, убегая от контролеров, забыл свой рюкзак

Управление внутренних дел Ленинского района Минска разыскивает молодого человека, чтобы вернуть ему забытый рюкзак с личными вещами.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, рюкзак парень забыл, когда убегал от контролеров.

Инцидент имел место днем 21 января в троллейбусе № 24. Контролер попросил молодого человека предъявить билет на проезд. Парень показал уже дважды пробитый талончик. Контролер предложил нарушителю выйти для оформления штрафа. На остановке «Дом быта» по проспекту Рокоссовского молодой человек убежал, оставив при этом свой рюкзак.

Ленинское РУВД просит молодого человека обращаться по телефонам: (017) 367-62-02; (029) 312-23-66; (025) 956-55-19.