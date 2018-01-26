В Японии небывалая эпидемия гриппа — заболели почти 3 млн человек

Массовая вспышка гриппа произошла в Японии — заболевшими числятся уже как минимум 2,83 миллиона человек. При этом в стране наблюдается нехватка врачей.

Как сообщает Росбалт, в министерстве здравоохранения, труда и благосостояния страны отметили, что сейчас на одного врача в среднем приходится по 52 пациента с гриппом. Из-за этого, в частности, на острове Кюсю каждый врач вынужден наблюдать сразу по 80 больных. Только за последнюю неделю количество заболевших выросло на миллион.

Жителей Японии призвали по возможности чаще мыть руки и носить защитные маски.