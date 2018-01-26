Четверть века за решеткой проведет за убийство татуировщик из Молодечно

Вступил в силу приговор Минского областного суда в отношении 28-летнего жителя Молодечно за убийство и попытку убийства трех человек.

Мужчина обвинялся в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийство), покушении на умышленное противоправное лишение жизни трех лиц и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении боеприпасов.

Как сообщила БелаПАН старший прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Минской области Юлия Ланевская, суд установил, что ранее неоднократно судимый за хулиганство, грабеж и причинение тяжких телесных повреждений мужчина 27 марта 2017 года приехал в агрогородок Слобода Смолевичского района к клиентке, чтобы «добить наколку». Там компания жителей Смолевичей отмечала день рождения. После ссоры с гостями, разгоряченный алкоголем, он в драке бил новых знакомых ножом и другими предметами в грудь и поясницу. В результате побоев один из трех потерпевших скончался.

Один из травмированных сумел покинуть место преступления, а другой — обездвижить нападавшего.

С учетом общественной опасности совершенных преступлений, тяжести наступивших последствий и данных о личности виновного Минский областной суд назначил обвиняемому по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет без конфискации имущества с отбыванием наказания в колонии в условиях строгого режима.

23 января 2018 года Верховный суд оставил этот приговор в силе.

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