Беляцкий: блокировка «Хартии-97» говорит о неуверенности властей в правильности своей политики

Правозащитный центр «Весна» (одноименное общественное объединение было лишено государственной регистрации в 2003 году) считает претензии Министерства информации к сайту «Хартия-97» «безосновательными и возмутительными».

«Весна» обеспокоена происходящим в белорусском информационном пространстве. Правозащитники считают, что блокировка сайта «Хартия-97» является «недопустимым ограничением права на свободу выражения».

«Это грубое нарушение международных обязательств в области свободы слова и вообще прав человека, которое допускают белорусские власти», — говорится в сообщении правозащитного сайта spring96.org.

Председатель правозащитного центра Алесь Беляцкий (на снимке)отмечает, что сайт «Хартия-97» отличается «высокой демократической и патриотической позицией». «В то же время Министерство информации никоим образом не ограничивает те антибелорусские информационные ресурсы, которые действительно угрожают национальной безопасности, фактически являются информационным оружием и расположены преимущественно в России», — утверждает Беляцкий.

«Информационная политика сайта «Хартия-97» была определена от начала основания ресурса, и последние меры властей по его блокировке — довольно опасный сигнал. «Хартия-97» всегда занимала бескомпромиссную позицию, они имели свой взгляд на общественно-политические события, на развитие Беларуси, что иногда вызывало большие дискуссии. Такая позиция, безусловно, имеет право на существование. Если белорусское общество хочет получать разностороннюю плюралистическую информацию, мы должны дорожить правом на свободу выражения мнений. Мы все разные люди, и в обществе должны звучать самые разнообразные мысли», — отметил правозащитник.

По его мнению, сайт «Хартии-97», «как никакой другой из демократических информационных ресурсов, за время своего существования пострадал от белорусских властей», пережив обыски и изъятие оборудования и имущества, избиение, аресты и уголовное преследование журналистов.

«Борьба с независимыми СМИ — опасный сигнал, связанный с неуверенностью властей в правильности своей экономической и политической позиции. Вместо того чтобы реагировать на обоснованные критические замечания и проводить изменения по демократизации внутренней ситуации в Беларуси, налаживать диалог с гражданским обществом, власти по-прежнему используют насильственные методы затыкания ртов независимым журналистам и СМИ», — считает Беляцкий.

«Мы обращаемся к белорусским властям и лично к министру информации с требованием прекратить преследование независимого слова. Мы будем обращаться как к белорусскому обществу, также как и к международному сообществу, оказывать давление на белорусские власти. В сегодняшнем мире белорусы имеют право на получение объективной и разносторонней информации», — заявил Беляцкий.

Оппозиционный интернет-сайт charter97.org был заблокирован 24 января.

«Министерством информации Республики Беларусь на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 51-1 закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации» принято решение об ограничении доступа к информационному ресурсу charter97.org. Данное решение принято в связи с размещением на ресурсе информации, распространение которой запрещено статьей 38 закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, как сообщил Мининформ 25 января, на ресурсе публиковались материалы, содержащие информацию, распространение которой способно нанести вред национальным интересам страны. Кроме того, говорилось в сообщении, на ресурсе размещались статьи с указанием даты и места проведения массового мероприятия, разрешение на проведение которого на момент размещения публикации получено не было.