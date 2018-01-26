Пропавшие белорусские альпинисты нашлись — они живы, невредимы и взошли на Эльбрус

Пропавшие на Эльбрусе белорусские альпинисты нашлись, сообщил БелаПАН отец одного из них — 23-летнего жителя Гомеля Ивана Мартынюка.

В свою очередь, об обнаружении обоих пропавших, Мартынюка и 32-летнего минчанина Дмитрия Литвинского, его проинформировало главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской республике.

По словам Сергея Мартынюка, у ребят возникли проблемы со связью. Само восхождение на вершину проходило без особых отклонений от плана. «Парни живы и здоровы, спуск осуществляют самостоятельно», — сказал собеседник.

Фото, опубликованное Дмитрием Литвинским, накануне исчезновения.

Поисковую операцию проводил Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России. На связь альпинисты не выходили с 17 января. Родственники обратились к спасателям 25 января.

Фото: pxhere.com