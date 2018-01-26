Супруги из Жодино обвиняются в использовании рабского труда — они заставляли девушку попрошайничать

В Беларуси впервые возбуждено уголовное дело по обвинению в использовании рабского труда. Его фигуранты — принадлежащая к одной из этнических групп семейная пара, которая с 2015 года использовала девушку в качестве попрошайки.

Как рассказал изданию «Жодзінскія навіны» начальник местного ГОВД Виталий Пручковский, молодая жительница Борисова оказалась в трудной жизненной ситуации. У девушки не было отца — он ушел из семьи, мать злоупотребляла спиртными напитками. В доме проживали отчим, сестра с сожителем, который ранее привлекался к уголовной ответственности. После одного из конфликтов девушка ушла из дома Жить ей было негде, и обстоятельства сложились таким образом, что в скором времени она оказалась в чужой семье. За крышу над головой и еду она взялась ухаживать за детьми, готовить еду, заниматься уборкой. Затем под давлением, в том числе физическим, ее принудили попрошайничать.

По словам начальника наркоконтроля и противодействия торговле людьми Жодинского ГОВД Михаила Рогова, супруги напечатали для своей невольницы варианты текстов, в которых говорилось о крайне необходимой материальной помощи для якобы больных родственников. Девушку привозили в оживленное место — к магазину или городскому рынку, после чего со стороны контролировали: что она делает, сколько дают ей денег. Когда набегала определенная сумма, деньги забирали — за несколько часов в день попрошайка выручала от 50 до 200 рублей.

После того, как собранные в результате оперативно-розыскных мероприятий факты были задокументированы, семейная пара и их 25-летняя рабыня были задержаны. При обыске жилья были изъяты различного содержания листовки с просьбой об оказании материальной помощи. Сотрудники милиции установили, что информация о фигурировавших в текстах тяжелобольных людях — чистый вымысел.

Да и сама девушка, как показала судебно-психиатрическая экспертиза, вполне вменяема, никаких явных признаков отклонения в психике нет.

Милиция обратилась к гражданам Жодино и района с просьбой связаться с Жодинским ГОВД тех, кто, возможно, давал подозреваемым крупные суммы денег — более двух базовых величин (одна б.в. составляет 24 рубля 50 копеек).

Фото: Fishki.net