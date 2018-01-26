В феврале в школах Беларуси впервые пройдет контрольная работа по географии и математике

В феврале в Беларуси впервые будет проведена республиканская контрольная работа по школьным предметам, сообщила 26 января на пресс-конференции в Минске заместитель министра образования Раиса Сидоренко (на снимке).

По ее словам, этот республиканский мониторинг качества общего среднего образования проводится для повышения уровня подготовки школьников.

Замминистра отметила, что в каждом районе страны будет выбрана школа, ученики которой примут участие в контрольной. По мнению Сидоренко, эта министерская контрольная работа «позволит увидеть объективность выставления отметок и оценить работу учителей».

«Вместо стресса для ученика мы создаем ему нормальные условия для обучения и дальнейшего развития, просто берем под жесткий контроль сам процесс обучения», — пояснила замминистра.

Она сообщила, что контрольная будет проводиться в десятых классах по географии и в седьмых классах по математике. «Процесс выбора школ идет, — сказала Сидоренко. — Проверять результаты будет независимая комиссия».

Фото: БЕЛТА