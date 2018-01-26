Представитель ОБСЕ призвал Беларусь обеспечить гражданам доступ к информации в интернете

Власти несут ответственность за обеспечение беспрепятственного доступа граждан к информации в интернете, считает представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир в связи с блокировкой в Беларуси сайте charter97.org. Его заявление распространила 26 января пресс-служба ОБСЕ.

«Повторная блокировка доступа к сайтам в Беларуси за последние несколько месяцев вызывает озабоченность и тревогу, — сказал Дезир. — Подобные действия наносят ущерб реализации основных прав человека на получение и распространение информации, а также на свободу СМИ».

Дезир подчеркнул, что обязательства в рамках ОБСЕ, взятые на себя и Беларусью, не позволяют «широко трактуемому понятию «национальных интересов» ограничивать осуществление основополагающего права человека на доступ к информации».

Сайт «Хартия-97» был заблокирован вечером 24 января. При попытке зайти на портал появлялась надпись: «Если вы видите это сообщение, значит адрес, на который вы пытались попасть, состоит в списках ограниченного доступа согласно указу Президента РБ № 60 от 1.02.2010, постановлению Оперативно-аналитического центра при Президенте РБ № 4/11 от 29.06.2010, декрету Президента РБ № 6 от 28.12.2014 и постановлению Оперативно-аналитического центра при Президенте РБ и Министерства связи и информатизации № 6/8 от 19.02.2015».

В некоторых случаях загружалось сообщение «Веб-страница недоступна» либо «Это соединение является недостоверным».

На следующий день Мининформ пояснил, что на ресурсе размещались статьи с указанием даты и места проведения массового мероприятия, разрешения на проведение которого на момент размещения публикации получено не было. Еще одним основанием для принятия решения об ограничении доступа стало распространение посредством сайта charter97.org информационной продукции, которая решением суда признана экстремистской.

«Блокировкой самого посещаемого независимого сайта нанесен очередной удар по свободе слова в Беларуси. Двадцать лет с нами боролись власти путем различных репрессий: от блокировок до арестов и убийств журналистов. Мы будем защищаться, в том числе на международном уровне», — заявила БелаПАН редактор сайта Наталья Радина. По ее словам, в доменную зону .by «Хартия-97» переходить не будет.

14 декабря прошлого года Мининформ заблокировал доступ к сайту «Белорусский партизан» (belaruspartisan.org). В результате мониторинга этого ресурса было выявлено «систематическое нарушение законодательства о средствах массовой информации». «На указанном информационном ресурсе, размещенном за пределами национального сегмента сети интернет, регулярно размещаются материалы, в которых содержится запрещенная информация», — сообщил тогда Мининформ.

17 декабря сайт возобновил работу, зарегистрировавшись в доменной зоне .by.

Фото: Internetmuhendisi.com