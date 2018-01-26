Белорусский суперкомпьютер «Скиф-Гео» оснащен уникальной системой охлаждения

Предварительная стоимость белорусского офисного суперкомпьютера «Скиф-Гео» с десятью вычислительными узлами составит около 20 тыс. долларов, сообщил БелаПАН заместитель генерального директора по научной и инновационной работе Объединенного института проблем информатики (ОИПИ) Национальной академии наук Сергей Кругликов.

Свою разработку сотрудники ОИПИ продемонстрировали 26 января в Национальной библиотеке на научно-технической выставке, приуроченной ко Дню белорусской науки.

«Это суперкомпьютер в миниатюре, предназначенный для сложных инженерно-технических расчетов в любой сфере деятельности, — отметил Кругликов. — Здесь в одном корпусе заключены десять крупных современных вычислительных узлов — серверов, связанных в единое целое. Вся коммуникационная аппаратура и программное обеспечение позволяют обрабатывать данные и одновременно обмениваться ими без промедления, как будто работа проводится одним узлом».

Замдиректора ОИПИ напомнил, что первый разработанный в Беларуси суперкомпьютер был стационарным: имел большой размер, находился в специальном помещении, оборудованном собственной системой охлаждения и пожаротушения, его обслуживал штат спецперсонала. Производительность достигала двух терафлопс (2 трлн операций в секунду).

«Производительность нашего переносного офисного суперкомпьютера составляет 10 терафлопс. Он оснащен 320 гигабайтами оперативной памяти, чего вполне достаточно для решения задач, на которые он рассчитан. При этом его энергопотребление составляет около 600 Вт в час, что довольно экономно», — сказал ученый.

Серверы «Скиф-Гео» представляют собой перекомпонованные вычислительные узлы производства американской корпорации Intel. «Мы закупаем узлы NUC, полностью разбираем их, самостоятельно собираем в той комплектации, которая нам необходима», — пояснил Кругликов. Он отметил, что ОИПИ является официальным подписчиком на продукцию Intel и это дает институту льготный доступ к новейшим разработкам корпорации.

Суперкомпьютер по размеру немного больше стандартного персонального компьютера. Программное обеспечение, корпус, система коммуникаций и охлаждения сделаны в Беларуси.

«Мы гордимся своей системой охлаждения, она уникальная, — сказал Кругликов. — Охлаждение пассивное, абсолютно никакого шума не будет, даже если полностью задействовать все десять узлов. Здесь стоят алюминиевые радиаторы, в которые встроены теплоотводящие медные трубки со специальным составом внутри. Тепло от вычислительного узла равномерно распределяется по всему радиатору, благодаря чему температура даже при самой высокой нагрузке не превышает 75°С».

Окончательная стоимость суперкомпьютера будет зависеть от его комплектации. По словам замдиректора института, «Скиф-Гео» можно оснастить тем количеством вычислительных узлов, которые необходимы для решения задач заказчика.

«Недавно одна иностранная компания, не буду ее называть, проводила анализ рынка офисных суперкомпьютеров, хотела приобрести для себя. Нашла всего три варианта — два в США и наш компьютер. Но у аналогов другая система охлаждения, они требуют специального помещения. Кроме того, один американский аналог стоит 35—60 тыс. долларов, другой — 129 тыс., хотя по производительности все они сопоставимы», — отметил ученый.

Он сообщил, что интерес к белорусскому офисному суперкомпьютеру проявляют в Китае и России. «Ведем переговоры с Саудовской Аравией. У них развита добыча нефти, поэтому им нужно рассчитывать свои ресурсы с помощью высокопроизводительного оборудования. Наш компьютер для них является хорошим вариантом», — заявил Кругликов.